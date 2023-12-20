Предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине сейчас нет.

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос переговоров с РФ сейчас не актуален.

«Мы считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров», — сказал Песков.