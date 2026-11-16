Литва может вслед за Эстонией закрыть границу с Россией, если Москва продолжит попытки дестабилизации в регионе, заявил президент страны Гитанас Науседа. «Литва могла бы принять такое же решение, но мы должны учитывать все обстоятельства, прежде всего то, что мы транзитная страна. Но если такие усилия по дестабилизации ситуации в регионе продолжатся, ответ должен быть», — цитирует Науседу Delfi. Он назвал решение Эстонии адекватным и добавил, что Россия воспринимает отсутствие ответных мер как признак слабости. Через Литву проходит транзит между Калининградской областью и территорией России.

Эстония с 1 декабря закроет все пограничные переходы с Россией после попытки поджога завода компании Threod Systems, которая выпускает беспилотники для Украины. В ночь на 14 ноября злоумышленники разбили окна предприятия и залили внутрь горючую жидкость. Полиция безопасности Эстонии задержала восьмерых жителей Латвии. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что спецслужбы получили доказательства причастности к диверсии российской военной разведки. По его словам, закрытие границы также поможет пресечь обход санкций.

В августе правительство Литвы решило укрепить границы с Россией и Беларусью противотанковыми рвами, «зубами дракона», противотанковыми ежами и другими заграждениями. На отдельных участках ширина оборонительной полосы составит 150 метров. Работы планируют завершить к концу 2028 года, стоимость проекта около 50 млн евро. Литва также вышла из конвенции о запрете противопехотных мин и объявила о планах использовать их для защиты границ. (themoscowtimes.com)