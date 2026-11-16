На грузовом судне «BETUL 8», потерпевшем аварию у берегов Болгарии в Черном море, 8 членов экипажа являлись гражданами Турции, а 4 — гражданами Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение турецкого телеканала NTV.

Согласно информации, судно BETUL 8 под флагом Сомали перевозило три тонны насыпной пшеницы и следовало из Румынии в Египет. На его борту находились 12 членов экипажа.

«Сигнал бедствия поступил в Морской координационный центр спасения в Варне в 9:15 утра. Экипаж сообщил, что судно находится примерно в 40 морских милях к юго-востоку от мыса Калиакра, который расположен в исключительной экономической зоне Болгарии», — говорится в информации.

Согласно информации, все члены экипажа были спасены, причина взрыва выясняется.