Решение Ирана запустить новую программу по активизации геологоразведки и добычи углеводородов в Каспийском море свидетельствует о стремлении Тегерана укрепить свои позиции в одном из наиболее перспективных энергетических регионов Евразии. На протяжении многих лет Исламская Республика оставалась заметно менее активным участником каспийской нефтегазовой отрасли по сравнению с Азербайджаном, Казахстаном и Россией. Теперь Тегеран намерен изменить ситуацию, превратив собственный сектор Каспия в дополнительный источник энергетических ресурсов и инструмент укрепления экономического влияния на северном направлении.

Как сообщил 14 ноября исполняющий обязанности руководителя Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), заместитель министра нефти Ирана Фаррох Алихани, Тегеран готовит новую программу по ускорению геологоразведочных и добычных работ в Каспийском море. Она предусматривает разработку оперативной дорожной карты, определение необходимого финансирования, а также формирование перечня оборудования, которое предстоит производить внутри страны или закупать за рубежом. Реализацией программы займутся NIOC и Caspian Oil Company. Одним из ближайших практических шагов станет бурение разведочной скважины на XIII блоке Каспийского моря в новом иранском календарном году, который начнется в марте 2027 года.

За этим решением стоит гораздо более масштабная задача, чем простое расширение ресурсной базы. Иран стремится укрепить свое присутствие в Каспийском регионе, диверсифицировать источники добычи углеводородов и создать дополнительные экономические возможности для северных провинций страны. В условиях международных санкций, ограниченного доступа к зарубежным инвестициям и современным технологиям освоение новых месторождений приобретает для Тегерана особое стратегическое значение.

При этом Ирану предстоит преодолеть серьезное отставание от соседей. Пока Азербайджан и Казахстан сформировали развитые нефтегазовые комплексы на Каспии, а Россия располагает значительными ресурсами и технологическими возможностями для морской добычи, иранский сектор долгое время оставался недостаточно освоенным. Причины заключаются не только в санкционном давлении, но и в сложных геологических условиях. Южная часть Каспийского моря характеризуется значительными глубинами, что существенно повышает стоимость разведки и разработки месторождений и требует применения специализированного оборудования.

Особенно показателен в этом отношении проект Сардар-е-Джангаль. Еще в 2010-х годах Иран проводил здесь разведочное бурение, подтвердившее наличие нефти. Однако обнаружение углеводородов само по себе не означает, что месторождение можно немедленно перевести в промышленную эксплуатацию. Необходимо определить точные объемы извлекаемых запасов, оценить экономическую рентабельность, подготовить инфраструктуру и обеспечить технологические возможности для работы на больших глубинах.

В сентябре 2026 года иранская сторона сообщила о подготовке к возобновлению глубоководных разведочных работ с использованием полупогружной буровой установки Iran Amir Kabir. После капитального ремонта установка должна вернуться к работе в 2027 году. Это важный шаг, поскольку ее технические возможности позволяют проводить бурение в глубоководных районах Каспия. Таким образом, новая программа NIOC фактически становится продолжением более широких усилий Тегерана по восстановлению собственной инфраструктуры морской разведки.

Однако именно технологический вопрос может стать главным ограничителем иранских амбиций. Освоение глубоководных месторождений требует не только буровых платформ, но и современных систем подводного оборудования, геофизических исследований, инженерного проектирования и специализированного обслуживания. Санкции осложняют приобретение соответствующих технологий и привлечение международных нефтесервисных компаний. Поэтому заявление Алихани о необходимости определить, какое оборудование Иран сможет производить самостоятельно, а какое придется импортировать, имеет принципиальное значение.

По сути, Тегеран пытается решить сразу две задачи: освоить собственные энергетические ресурсы и создать технологическую базу, которая позволит стране меньше зависеть от внешних поставщиков. Это может дать дополнительный импульс развитию национального машиностроения, нефтесервисного сектора и промышленности северных провинций. Вместе с тем полностью компенсировать отсутствие доступа к передовым международным технологиям исключительно внутренними ресурсами будет непросто.

В этой связи особого внимания заслуживает российское направление. В октябре 2026 года представители иранской Caspian Oil Company обсуждали с российской стороной перспективы расширения геологоразведочных работ и развития нефтегазовой инфраструктуры на юге Каспийского моря. В числе рассматриваемых вопросов было использование потенциала российских компаний, обладающих опытом проектирования и строительства специализированного оборудования для морской нефтегазовой отрасли.

Российско-иранское взаимодействие в этой сфере выглядит закономерным. Обе страны находятся под санкционным давлением и заинтересованы в развитии собственных технологических компетенций, а также в укреплении экономических связей. Для Ирана российское участие может стать одним из способов решения отдельных инженерных и инфраструктурных задач. Для России расширение сотрудничества с Тегераном открывает дополнительные возможности для укрепления присутствия в каспийском энергетическом пространстве.

Впрочем, пока речь идет о рассмотрении возможностей сотрудничества, а не о сформированном совместном проекте по разработке конкретных месторождений. Реальное участие российских компаний будет зависеть от экономической целесообразности, технологических условий и готовности сторон перейти от политических договоренностей к практическим контрактам.

Не менее важное значение иранская инициатива имеет для Азербайджана. Страна на протяжении десятилетий остается одним из ведущих участников каспийской энергетической отрасли. Разработка морских месторождений, строительство трубопроводной инфраструктуры, привлечение международных инвестиций и развитие нефтесервисных компетенций позволили Азербайджану сформировать серьезный промышленный и технологический потенциал.

Именно поэтому активизация Ирана на Каспии должна рассматриваться Баку одновременно как новый фактор региональной конкуренции и как возможность для расширения экономического взаимодействия с южным соседом.

С одной стороны, появление новых иранских проектов может усилить конкуренцию за инвестиции, технологические ресурсы и позиции на энергетическом рынке. Если Тегерану удастся подтвердить наличие коммерчески привлекательных запасов и обеспечить их разработку, его роль в каспийской энергетической системе возрастет. Это будет означать появление еще одного потенциально значимого участника регионального энергетического баланса.

С другой стороны, Азербайджан располагает опытом и инфраструктурой, которые могут представлять интерес для Ирана. Баку имеет возможности для развития сотрудничества в области нефтесервисных услуг, инженерных решений, подготовки специалистов и промышленной кооперации. Разумеется, подобное взаимодействие потребует конкретных межгосударственных и коммерческих договоренностей, однако объективные экономические предпосылки для него существуют.

Важно и то, что энергетические интересы Азербайджана и Ирана не обязательно должны вступать в противоречие. Развитие нефтегазового потенциала Каспия может способствовать расширению региональной торговли, формированию новых производственных связей и укреплению транспортной инфраструктуры. При наличии конструктивного политического диалога и соблюдении национальных интересов сторон иранская программа способна стать дополнительным стимулом для азербайджано-иранского экономического сотрудничества.

При этом происходящее затрагивает интересы не только двух соседних государств. Каспийское море представляет собой единое геоэкономическое пространство, в котором пересекаются интересы России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Каждая из этих стран заинтересована в эффективном использовании природных ресурсов, развитии транспортных коммуникаций и укреплении собственной энергетической безопасности.

Казахстан, обладающий развитой нефтегазовой отраслью и значительными ресурсами на шельфе, заинтересован в сохранении устойчивых условий для добычи и экспорта углеводородов. Туркменистан рассматривает Каспий как важное направление расширения энергетических и транспортных возможностей. Россия, в свою очередь, стремится сохранять значительное экономическое и инфраструктурное присутствие в регионе. На этом фоне усиление Ирана станет еще одним фактором изменения региональной конфигурации.

Однако говорить о неизбежном обострении конкуренции было бы преждевременно. Потенциальные энергетические ресурсы Каспия достаточно велики, а развитие новых проектов может создавать дополнительные возможности для экономического взаимодействия. Гораздо важнее, чтобы освоение месторождений не сопровождалось попытками одностороннего пересмотра сложившихся договоренностей или игнорированием интересов соседей.

В этой связи особое значение приобретает Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная прикаспийскими государствами в 2018 году. Документ определил основные принципы взаимодействия в регионе, однако разграничение отдельных участков морского дна для разработки ресурсов предусматривает договоренности между соседними государствами. Следовательно, дальнейшее развитие нефтегазовых проектов должно учитывать существующие правовые механизмы и необходимость согласования вопросов, затрагивающих интересы нескольких стран.

Отдельным вызовом остается экологическая безопасность. Каспийское море уже сталкивается с серьезными последствиями изменения климата, колебаний уровня воды и антропогенной нагрузки. Расширение морской добычи требует особенно строгого соблюдения экологических стандартов, поскольку возможные аварии и загрязнение способны нанести ущерб всей экосистеме независимо от государственных границ. Поэтому энергетические амбиции прикаспийских государств должны сопровождаться развитием механизмов совместного экологического контроля.

В конечном счете новая нефтегазовая программа Ирана демонстрирует стремление Тегерана выйти из положения относительно пассивного участника каспийской энергетической отрасли и занять более заметное место в региональной экономике. Однако между объявлением планов и их практической реализацией остается значительная дистанция. Успех будет зависеть от способности Ирана обеспечить финансирование, восстановить необходимую инфраструктуру, получить современные технологии и доказать коммерческую привлекательность обнаруженных запасов.

Для Азербайджана этот процесс означает необходимость внимательно следить за изменением энергетического баланса Каспия, одновременно укрепляя собственные технологические преимущества и развивая прагматичное сотрудничество с соседями. Баку обладает серьезным опытом морской добычи и может использовать его не только для сохранения ведущих позиций в регионе, но и для расширения экономических связей с другими прикаспийскими государствами.

Таким образом, иранская инициатива — это не просто очередная программа нефтегазовой разведки, а показатель растущего значения Каспия в стратегических расчетах Тегерана. В ближайшие годы регион может получить новый импульс энергетического развития, в котором будут переплетаться интересы пяти государств, технологическая конкуренция и борьба за новые экономические возможности. Для всех участников этого процесса главным условием успеха станет способность сочетать национальные интересы с региональным сотрудничеством, поскольку устойчивое развитие Каспия невозможно без учета интересов каждого из прибрежных государств.

Заур Нурмамедов