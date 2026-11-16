Во Франции ввели временный запрет на продажу фейерверков и пиротехнических изделий до 27 ноября. Соответствующий декрет 15 ноября опубликован в официальном бюллетене Французской Республики (Journal Officiel).

«До 27 ноября включительно на всей территории страны запрещаются продажа и использование пиротехнических изделий и фейерверков», — говорится в публикации.

Ограничения распространяются на пиротехнику категорий F2 и F3, которая ранее могла свободно продаваться совершеннолетним гражданам. Изделия категории F4 по-прежнему разрешено приобретать только профессиональным пиротехникам. Ранее их продажа осуществлялась в специализированных магазинах при наличии особого разрешения, а использование на улицах было запрещено. В документе отмечается, что пиротехнические устройства этих категорий стали применять не для развлечения, а для нанесения травм.

В правительстве страны подчеркнули, что право на проведение манифестаций гарантировано, однако это не дает участникам права причинять вред окружающим. Отмечается, что протестующие используют пиротехнику как оружие против полицейских и жандармов.

При этом от таких изделий страдают и сотрудники учебных заведений, а также учащиеся. Так, в начале ноября в департаменте Валь-д’Уаз в результате подобных инцидентов получили травмы учительница, помощник по воспитательной работе, директор лицея и еще один сотрудник.