Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассчитывает на присуждение ему Нобелевской премии мира в ходе своего предстоящего четвертого срока на посту главы государства. Об этом сообщила газета Estadão.

Лула да Силва систематически выступает за объединение международных усилий в борьбе с голодом и бедностью, а также за решение проблем изменения климата и сохранения лесов. Кроме того, он неоднократно призывал к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров и предлагал себя в качестве посредника.

Как отмечает издание, бразильский лидер будет опираться на дипломатический опыт и авторитет действующего министра иностранных дел южноамериканской республики Мауро Виэйры для достижения этой цели. Виэйра при этом остается главным кандидатом на пост руководителя МИД в новом правительстве, чтобы помочь воплотить в жизнь «давнюю мечту» президента. Ожидается, что глава государства, переизбранный в октябре, займется формированием нового кабинета по возвращении из Испании, куда прибудет с визитом 16 ноября.

Газета добавила, что министр, вероятнее всего, останется на прежней должности, несмотря на серьезное аппаратное давление со стороны правящей Партии трудящихся и главного советника президента по международным вопросам Селсу Аморима, который продвигает на этот пост собственного кандидата. Его имя не называется.