Вероятность, что президент США Дональд Трамп получит Нобелевскую премию мира, составляет всего 3%. Об этом свидетельствуют данные букмекерского агентства Polymarket на утро 10 октября.

Как отмечается, шансы генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, а также гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF) оцениваются в 1%.

На этом фоне агентство Bloomberg писало, что в Норвегии ждут экономические и дипломатические последствия, если президент США не получит Нобелевскую премию мира.

Норвежский Нобелевский комитет дал понять, что давление Трампа «было бесполезным», отмечалось в материале.