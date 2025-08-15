Давнюю мечту президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира неожиданного поддержала бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Об этом пишет The Hill.

Хиллари Клинтон, которая была кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года и проиграла Дональду Трампу, заявила, что поддержит Трампа в борьбе за премию, если ему удастся договориться о прекращении войны в Украине и остановить Путина с его претензиями на украинскую территорию.

«Если бы он мог положить этому конец, не ставя Украину в ситуацию, когда она вынуждена уступить свою территорию агрессору, то есть, в определенном смысле, подтвердить видение Путина о великой России. А взамен мог бы действительно противостоять Путину, чтобы четко дать понять, что должно быть установлено перемирие», — сказала она соведущей подкаста «Raging Moderates» Джессике Тарлов.

Она добавила, что если бы президент Трамп стал архитектором такого сценария, то она бы выдвинула его на Нобелевскую премию мира.

Издание напоминает, что Трамп все чаще выступает за получение премии. Нобелевской премией мира уже награждали президента США. В 2009 году ее получил тогдашний президент Барак Обама — за его работу в различных конфликтах.

Президент Трамп уже получил поддержку в выдвижении на номинацию от Пакистана, Камбоджи, Израиля, должностных лиц администрации и законодателей-республиканцев.