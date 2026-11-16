Вице-президент США Джей Ди Вэнс может принять решение по поводу своего возможного участия в выборах главы государства до конца весны 2027 года. Об этом сообщил портал Axios cо ссылкой на источники.

Согласно приведенным им данным, Вэнс «до Нового года не примет окончательного решения о том, баллотироваться ли на президентских выборах 2028 года, и может дождаться конца весны, чтобы объявить о своих намерениях». Axios подчеркивает, что вице-президент остается наиболее предпочтительным претендентом на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии, но поражение его однопартийцев на промежуточных выборах в Конгресс США «осложнило его политическое будущее и может изменить расстановку сил [на выборах] 2028 года».

По свидетельству портала, ближайшие советники вице-президента убеждены, что он примет решение в пользу участия в выборах. При этом Вэнс опасается, что «преждевременное начало предвыборной кампании может отвлечь внимание от [действующего президента США Дональда] Трампа и отдалить его от него».