Правоохранительные органы Венгрии пока не могут подтвердить, что миллионы долларов и евро, обнаруженные в тайниках при расследовании дела бывшего министра национального развития Миклоша Шестака, принадлежали лично этому человеку. Об этом сообщила глава Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) Анна Унгер.

«Эти деньги были изъяты в ходе следственных действий, проводившихся в рамках уголовного дела, фигурантом которого является Миклош Шестак. Однако на них нет никаких опознавательных знаков, по которым можно было бы определить их владельца», — сказала она, выступая в программе телеканала RTL. Унгер признала, что не решилась бы утверждать, будто эти деньги раньше находились в сейфе экс-министра.

13 ноября ее ведомство, созданное новыми венгерскими властями для борьбы с коррупцией, сообщило, что следователи, занимающиеся делом Шестака, обнаружили в тайниках в разных районах страны $1,2 млн, более €2,6 млн и 5 млрд форинтов (€13,7 млн) наличными. Они были спрятаны в лесу, в хозяйственных постройках, на складах и в жилых помещениях. В интервью RTL Унгер добавила к этому лишь одну деталь: часть денег находилась в кормушке для птиц. Сообщить еще какие-то подробности она отказалась, сославшись на тайну следствия.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 13 ноября, сразу после заявления NVVH, написал в соцсетях, что эти «деньги принадлежали бывшему министру Миклошу Шестаку из [прошлого] правительства Виктора Орбана». После этого возглавляемая Орбаном оппозиционная партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» потребовала от Мадьяра либо представить четкие доказательства, что владельцем найденных денег был Шестак, либо уйти в отставку.