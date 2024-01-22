Родственники израильских заложников, находящихся в секторе Газа, установили палатки перед домом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, требуя немедленных действий по освобождению пленных. Перед установкой палаток состоялся митинг, на котором было заявлено о необходимости заключения соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС по этому вопросу, пишет ТАСС.

На транспарантах, установленных возле палаток, были написаны требования скорейшего возвращения заложников домой.

Организация «Форум семей заложников и пропавших без вести» заявила, что протестующие останутся в палатках до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о возвращении заложников.

В своем видеообращении Нетаньяху отверг требования ХАМАС прекратить военную операцию в секторе Газа и вывести израильские войска из анклава в обмен на освобождение всех заложников. Он подчеркнул, что боевые действия продолжатся до полной победы над ХАМАС, но при этом заверил, что освобождение заложников остается приоритетной задачей для властей Израиля.