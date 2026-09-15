Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан обвинила своего предшественника на этом посту Петера Сийярто в неправомерном расходовании почти €11 млн из госбюджета в результате использования частных и военных самолетов для зарубежных поездок. Оппозиционная партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», формировавшая прошлое правительство страны, отвергла эти претензии в адрес бывшего главы МИД.

Орбан сообщила, что по результатам проверки во внешнеполитическом ведомстве Венгрии подала жалобу в правоохранительные органы в связи с финансовым ущербом, который был нанесен госбюджету действиями Сийярто. По ее словам, в период с 2022 по 2026 год экс-министр «на регулярной основе» использовал арендованные частные или специальные военные самолеты для визитов за границу, хотя правилами МИД это не предусмотрено. Иногда это происходило даже при поездках из Будапешта в столицы соседних стран, в частности Белград, Братиславу и Вену, куда можно быстро добраться на машине.

«Эти поездки обошлись в 4 млрд форинтов (около €11 млн), что в среднем более чем в пять раз больше, чем если бы делегации летали регулярными рейсами, занимая места бизнес-класса. Эта сумма не включает стоимость военной техники, поэтому в действительности дела обстоят еще хуже», — отметила Орбан в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«На мой взгляд, выявленные факты дают основания для подозрения в незаконном расходовании средств, которое повлекло за собой нанесение финансового ущерба в особо крупном размере, и ставят вопрос об ответственности прежнего высшего руководства министерства», — подчеркнула Орбан.