Представители Республиканской партии США в Конгрессе США и администрация президента страны Дональда Трампа не пойдет на компромиссы с демократами в вопросе возобновления финансирования работы федерального правительства, которое приостановлено с полуночи 1 октября (08:00 по бакинскому времени). Об этом говорится в заявлении Белого дома в X.

«С самого начала наш посыл остается ясным: республиканцы не поддадутся политическим играм демократов», — сообщили в Белом доме.

Администрация считает, что на уступки должны пойти находящиеся в оппозиции представители Демократической партии США.