Под занавес года яичная эпопея не сходит с полос наших СМИ, а поводом этому, как известно, стал их экспорт в Россию. В соседней стране продукт широкого потребления исчез с прилавков при загадочных обстоятельствах, а наши птицеводы решили этот пробел восполнить.

Конечно же, производство столовых яиц в Азербайджане не дотягивает до того уровня, чтобы и себя накормить, и соседей этим продуктом обеспечить. Отрасль развивается, дефицита в них на наших прилавках в этом году пока не замечено. Цены стабильно падают летом и повышаются в холодное время года. Назвать расценки уж очень бюджетными сложно, но и чрезмерного повышения тоже не наблюдается. Однако вести про экспорт в Россию взорвали социальные сети – по мнению рядовых покупателей и представителей наших экспертных кругов, вывоз продукта, особенно зимой, чреват повышением цен на внутреннем рынке.

В авангарде противоположного лагеря Ассоциация производителей. Ее руководитель Мурват Гасанли вещает со страниц местных медиа, что ничего подобного не случится. Мол, яиц в стране производится много и даже с излишком. В своих заявлениях он сообщил, что показатели ежедневного производства яиц в республике составляют 4,9-5 млн штук, а внутренний спрос на продукт широкого потребления не превышает 3,4 — 3,6 млн единиц. Так что, столовые яйца даже приходится вывозить за границу – сразу в 10 зарубежных стран. Среди них государства Ближнего Востока и Персидского залива, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Катар, Афганистан, Саудовская Аравия и другие, поясняет он. Кстати, теперь число импортеров пополнила и Россия.

Судя по публикациям, туда азербайджанские птицеводы стремились все это время особенно сильно, учитывая и простую логистику, и платежеспособный огромный рынок. Но мешали импортные ограничения. Теперь и на их улице наступил праздник – власти соседней страны стремятся сформировать на рынке достаточный объем предложения.

Для этого российское правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца и открыло двери перед азербайджанским экспортом.

Казалось бы, самое время расслабиться и наслаждаться выручкой, но в стране забили тревогу о повышении цен… Птицеводы от участия в повышении немедля открестились, заявив, что не повышали оптовых цен.

«У нас стоимость коробки с яйцами (360 штук), включая доставку, составляет 53 маната, то есть 14,5 гяпик за яйцо. Это даже на гяпик дешевле, чем за это время прошлого года», — уведомило объединение производителей.

Итак, включаем арифметику. В клетке – 30 яиц, а значит, в коробке 12 лотков с яйцами по 4,41 гяпик каждая. Словом, подсчеты сходятся. Однако ценник пошел вверх. Как передает xezerxeber.az, в последние дни продукт подорожал на 2-3 гяпика. На вопрос о причинах, продавцы рассказали о сезонном характере повышения. По их словам, ежегодно в осенние и зимние месяцы наблюдается снижение производства яиц, что, в свою очередь, приводит к росту стоимости продукции.

В социальных сетях и СМИ появились видео, где можно увидеть, как в рознице яичный лоток поднялся аж до 6 – 7 манат (20 – 23 гяпик за яйцо). Продавцы комментируют подорожание понижением производства с наступлением холодов. Торговцы утверждают, что яйца уже повысились к осени, а теперь всех нас ожидает новая волна зимнего ценового роста. По словам покупателей, столовое яйцо стоит сейчас в рознице 16 – 17 гяпик и это достаточно дорого. В целом по рынку повышение пока не заметно. Так что, с начала экспорта в российском направлении продукт массово в наших торговых сетях не дорожал, хоть и присутствует эпизодический рост.

По мнению отдельных экспертов, производство яиц в наших условиях недостаточно удовлетворяет внутренний спрос. Простые подсчеты показывают, что при выпуске ежесуточно 5 млн яиц в стране с 10-миллионным населением на душу населения приходится половина яйца в сутки. Здесь также уместно заметить, что утверждения о покрытии внутреннего спроса строятся на принятой в стране норме потребления этого продукта. В этом плане мы придерживаемся достаточно консервативного подхода. Если в России, например, 280 яиц считаются максимальной годовой нормой на человека, в нашей стране это чуть больше 170 яиц в год. Сомнения по поводу перепроизводства внушают и растущие осенью-зимой цены. Подорожание, как известно, признак нехватки продукта на рынке, а экспорт в зимнее время не поспособствует решению этой проблемы.