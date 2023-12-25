Президент РФ Владимир Путин в шутку призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца.

Как передает ТАСС, выступая на саммите ЕАЭС, Лукашенко упомянул, что Беларусь почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства. Страна сама покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, куриных яйцах и других товарах, перечислил глава белорусского государства.

На это Путин с улыбкой отреагировал: «Поставьте нам немножко! Не жадничайте».