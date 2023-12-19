В Россию 19 декабря ввезли первую партию пищевых яиц из Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«19 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что решение об открытии рынка РФ для азербайджанских яиц было принято в ноябре этого года по результатам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

До этого в «Роспродсоюзе» заявили, что цены на куриные яйца в России выросли за рекордные отметки за последние 10 лет, но уже после Нового года они снизятся. Сейчас средняя розничная цена на куриные яйца составляет 121,8 рубля.