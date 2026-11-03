Победа Илияны Йотовой во втором туре президентских выборов в Болгарии открывает новую страницу во внутриполитической жизни страны и одновременно ставит ряд вопросов относительно дальнейшего внешнеполитического курса Софии. Для Азербайджана особый интерес представляет не столько сама смена политических акцентов в Болгарии, сколько возможное влияние этих процессов на энергетическое сотрудничество двух государств, прежде всего на долгосрочные газовые соглашения с SOCAR. Учитывая особое отношение политической команды Румена Радева к Москве и её призывы к более прагматичному диалогу с Россией, в Баку есть основания внимательно следить за тем, как будет формироваться новая внешнеполитическая и энергетическая стратегия болгарского руководства.

По итогам второго тура 1 ноября Йотова получила 57,58% голосов, тогда как её соперник Андрей Гюров набрал 39,46%. Её победа укрепляет позиции политических сил, ориентированных на более гибкую внешнюю политику и пересмотр отдельных подходов к отношениям с Россией. При этом важно учитывать, что болгарский президент не обладает полномочиями единолично определять энергетическую политику государства: ключевые решения принимают правительство и парламент. Следовательно, речь пока идёт не о непосредственной угрозе действующим контрактам с Азербайджаном, а о возможном изменении политической среды, в которой будет развиваться двустороннее сотрудничество. Тем не менее значение этих изменений выходит далеко за рамки внутриполитической повестки Болгарии, поскольку страна занимает важное место на пересечении энергетических интересов Евросоюза, России, Турции и государств Каспийского региона.

Главный вопрос заключается в том, насколько последовательной окажется София в реализации политики энергетической диверсификации. На протяжении последних лет Болгария стремилась снизить зависимость от российских энергоресурсов, расширяя сотрудничество с альтернативными поставщиками. В этой стратегии Азербайджан занял особое место. Долгосрочный контракт между SOCAR и болгарской государственной компанией Bulgargaz, предусматривающий поставки одного миллиарда кубометров газа ежегодно в течение 25 лет, стал одним из ключевых элементов новой энергетической модели страны. Важность этого соглашения заключается не только в объёмах поставок, но и в его экономических условиях: долгосрочные договорённости позволяют болгарской стороне получать газ по заранее согласованным параметрам, снижая зависимость от резких колебаний спотового рынка. В марте 2026 года болгарское Министерство энергетики прямо называло азербайджанский контракт важнейшим источником стабильности газового рынка страны на фоне международных энергетических потрясений. По оценке болгарской стороны, Азербайджан обеспечивает почти 40% потребления природного газа в Болгарии.

Таким образом, сотрудничество с Баку уже стало не просто одним из вариантов диверсификации, а существенным фактором экономической и энергетической устойчивости Болгарии. Это обстоятельство необходимо учитывать и новому политическому руководству страны. Возможное потепление отношений с Москвой само по себе не создаёт экономических оснований для пересмотра азербайджанских контрактов. Более того, возвращение к прежней модели зависимости от российского газа противоречило бы той инфраструктурной и коммерческой стратегии, которую София последовательно выстраивала в последние годы.

Вместе с тем российский фактор нельзя игнорировать. Румен Радев и поддерживающие его политические силы выступают за более прагматичный подход к отношениям с Москвой, критикуют отдельные аспекты санкционной политики и делают акцент на дипломатическом урегулировании украинского конфликта. Такой подход способен повлиять на политическую атмосферу в Болгарии и её отношения с европейскими партнёрами. Для Азербайджана здесь важен прежде всего энергетический аспект: если новое руководство будет стремиться к расширению экономических контактов с Россией, неизбежно возникнет вопрос о пределах такого сближения в условиях общеевропейского курса на отказ от российских энергоресурсов.

Однако возможности Софии для самостоятельного изменения энергетической политики существенно ограничены. В январе 2026 года Евросоюз принял Регламент № 2026/261, предусматривающий поэтапный запрет на импорт российского природного газа. Для краткосрочных контрактов ограничения на трубопроводный газ начали действовать с июня 2026 года, а для долгосрочных предусмотрен переходный период до осени 2027 года. Это означает, что даже при наличии политической заинтересованности в восстановлении энергетических отношений с Москвой Болгарии придётся учитывать общеевропейские правовые обязательства. Иными словами, политическое сближение с Россией не равнозначно возможности беспрепятственно вернуться к прежним схемам газового сотрудничества.

Для Баку принципиально важно, чтобы возможные изменения в отношениях Софии и Москвы не привели к пересмотру стратегического значения азербайджанского направления. При этом Азербайджан не должен рассматриваться исключительно как временная альтернатива российскому газу. Подобное восприятие не отражает ни масштаба уже сложившегося сотрудничества, ни долгосрочных интересов сторон. Азербайджан обладает собственной ресурсной базой, экспортной инфраструктурой и возможностями дальнейшего расширения поставок. Его значение для европейской энергетической безопасности определяется не политической конъюнктурой, а реальным вкладом в диверсификацию источников и маршрутов снабжения.

Более того, сама Болгария демонстрирует заинтересованность в углублении этого взаимодействия. В мае 2026 года болгарская сторона подняла вопрос о дополнительных поставках азербайджанского газа в счёт объёмов, которые не были выбраны в первые годы действия контракта. По заявлению тогдашнего министра энергетики Трайчо Трайкова, речь шла о возможности получить дополнительные объёмы по конкурентоспособным ценовым условиям. Это особенно показательно: София не просто подтверждает заинтересованность в сохранении действующих договорённостей, но и рассматривает возможности более полного использования их коммерческого потенциала. В июне заместитель министра энергетики Болгарии Кирил Темелков также заявил, что азербайджанский газ обеспечивает более 60% годового потребления страны, а София ведёт переговоры с Баку о расширении сотрудничества.

Эти заявления особенно важны на фоне дискуссий о возможной корректировке внешнеполитического курса Болгарии. Они свидетельствуют о том, что энергетическое партнёрство с Азербайджаном имеет самостоятельную экономическую ценность и не зависит исключительно от политических предпочтений действующего руководства. В то же время Баку следует понимать, что сохранение достигнутых результатов не гарантирует автоматического расширения сотрудничества. Для этого необходимы новые коммерческие договорённости, инвестиции в инфраструктуру и готовность болгарской стороны последовательно отстаивать развитие альтернативных маршрутов поставок.

Особое место в этой стратегии занимает Турция. Южный газовый коридор, посредством которого азербайджанский газ поступает на европейские рынки, представляет собой единую инфраструктурную систему, связывающую Азербайджан, Грузию, Турцию и европейские государства. Через TANAP и TAP каспийский газ получает доступ к рынкам Южной Европы, а газовый интерконнектор Греция — Болгария позволяет направлять поставки непосредственно в Болгарию. Поэтому перспективы азербайджано-болгарского сотрудничества невозможно рассматривать в отрыве от роли Анкары как важнейшего транзитного партнёра Баку. Укрепление взаимодействия между Азербайджаном, Турцией и Болгарией способно сформировать более устойчивую энергетическую конфигурацию на юго-востоке Европы, в которой интересы поставщика, транзитных государств и потребителя будут взаимно дополнять друг друга.

Именно поэтому особого внимания заслуживает Вертикальный газовый коридор, призванный усилить транспортировку газа с юга на север Европы. Болгария может стать одним из важнейших распределительных и транзитных звеньев этого маршрута, обеспечивая доступ к рынкам Румынии и других государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Болгарское Министерство энергетики в марте 2026 года сообщало об ускорении реализации проекта и его потенциальной пропускной способности до 10 миллиардов кубометров в год. Для Азербайджана развитие подобной инфраструктуры открывает дополнительные возможности расширения географии экспорта. При этом необходимо различать потенциальную пропускную способность коридора и объёмы газа, которые Азербайджан действительно сможет направить по этому маршруту: реализация экспортных возможностей будет зависеть от доступности дополнительных ресурсов, коммерческих контрактов и согласования инфраструктурных условий.

В данном контексте Болгария получает возможность укрепить собственные позиции в качестве регионального энергетического узла, а Азербайджан — расширить присутствие на европейском рынке. Это уже не просто отношения между продавцом и покупателем газа, а взаимодействие государств, заинтересованных в формировании новой системы энергетической связанности. И если София действительно намерена играть более значительную роль в энергетике Юго-Восточной Европы, ей необходимо сохранять предсказуемость отношений с Баку независимо от политической конъюнктуры.

Впрочем, для Азербайджана было бы ошибкой ограничивать перспективы сотрудничества исключительно газовым направлением. Энергетическая повестка постепенно приобретает более широкий характер, включая возобновляемые источники энергии, производство и передачу электроэнергии, а также создание новых межрегиональных коридоров. В частности, инициатива зелёного энергетического коридора Азербайджан — Грузия — Румыния — Венгрия и проект подводного кабеля через Чёрное море способны открыть новые возможности для взаимодействия Баку с европейскими партнёрами. Болгария уже выражала заинтересованность в расширении участия в подобных инициативах. Кроме того, в 2025 году SOCAR и болгарские партнёры подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта зелёного энергетического коридора через Грузию и Турцию в Болгарию. Это позволяет рассматривать отношения двух стран как потенциально долгосрочное энергетическое партнёрство, выходящее за рамки традиционной торговли природным газом.

Вместе с тем Баку следует учитывать и более широкий политический контекст. Усиление позиций сторонников прагматичного диалога с Москвой может привести к определённым разногласиям между Болгарией и отдельными европейскими партнёрами. Для Азербайджана важно, чтобы эти разногласия не переносились на проекты, которые имеют самостоятельное экономическое значение и отвечают интересам региональной энергетической безопасности. При этом Баку не заинтересован в том, чтобы его энергетическое сотрудничество с Софией воспринималось как часть противостояния России и Запада. Азербайджанская политика в данном направлении должна опираться на экономическую целесообразность, надёжность поставок и взаимную выгоду, а не на участие в чужих геополитических конфронтациях.

В конечном счёте победа Илияны Йотовой не означает автоматического пересмотра газовых контрактов с Азербайджаном. Но она создаёт новую политическую конфигурацию, в которой Баку необходимо не только сохранять уже достигнутые договорённости, но и укреплять институциональную и экономическую основу двусторонних отношений. Азербайджану важно вести активный диалог со всеми центрами принятия решений в Болгарии, добиваться продвижения новых инфраструктурных проектов и превращать существующие газовые соглашения в основу более широкого стратегического взаимодействия.

Для Софии же принципиально важно понимать, что энергетическая безопасность не может строиться на постоянной смене приоритетов вслед за политической конъюнктурой. Страна, претендующая на роль регионального энергетического узла, должна обеспечивать предсказуемость своих обязательств и поддерживать отношения с надёжными поставщиками. Азербайджан уже доказал свою значимость для болгарского энергетического рынка, и этот фактор не должен становиться предметом пересмотра при каждой смене политического руководства.

В конечном счёте Баку предлагает Софии гораздо больше, чем альтернативный источник природного газа. Речь идёт о возможности стать частью формирующейся энергетической архитектуры, связывающей Каспийский регион с Юго-Восточной и Центральной Европой. Поэтому главный вызов для нового болгарского руководства заключается не в выборе между Москвой и Баку, а в способности проводить такую политику, при которой стремление к диалогу с Россией не будет противоречить экономическим интересам Болгарии, её европейским обязательствам и уже сложившемуся стратегическому партнёрству с Азербайджаном. Для Баку же задача состоит в том, чтобы сделать это партнёрство настолько взаимовыгодным и институционально устойчивым, чтобы оно оставалось вне зависимости от политических перемен в Софии.

Автор

Заур Нурмамедов