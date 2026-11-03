Главное управление ракетостроения КНДР провело испытание для оценки мощности разбросной боевой части стратегической крылатой ракеты, а также испытание ее полетных особенностей для вертикального удара. Об этом 3 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Институт боеголовок Главного управления ракетостроения опубликовал итоги испытания для оценки мощности разбросной боевой части стратегической крылатой ракеты. На испытании подтверждено, что разбросная боевая часть среднего размера крылатой ракеты способна сверхмощной плотностью уничтожить цель площадью 5–6 га», — говорится в публикации.

Испытаниями руководил член центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, первый заместитель заведующего отделом ЦК партии, генерал армии Ким Чон Сик. В ведомстве уточнили, что испытания проведены в рамках регулярной научно-исследовательской деятельности для повышения мощности боевых систем.