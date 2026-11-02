В Великобританию вернулся путешественник, преодолевший пешком 50 тысяч километров за 28 лет. В понедельник, 2 ноября, 57-летний британец Карл Башби завершил пеший поход по четырем континентам, прибыв в свой родной город Халл на северо-востоке Англии, где его встречали сотни человек.

«Я проделал это не в одиночку. У меня была огромная команда — самая большая из возможных: вся планета Земля. Только благодаря ей я смог вернуться», — заявил Башби встречавшим его людям. По его словам, во время своего путешествия он следовал двум правилам: не использовать для передвижения никакие виды моторизованного транспорта и не возвращаться домой, пока не будет выполнена поставленная задача. Мэр Халла Мария Коуард заявила, что весь город гордится «невероятным достижением» Башби и черпает вдохновение в его настрое, упорстве и стойкости.

В начале ноября 1998 года бывший десантник отправился в путь в возрасте 29 лет после того, как его брак распался, а жена с сыном уехали в Северную Ирландию. Начав поход на юге Чили, он пересек Южную и Северную Америку, Россию, а также части Центральной Азии и Европы, проделав почти весь путь пешком через 29 стран.

В 2006 году Башби вместе с французским исследователем Димитри Киффером пересек по льду Берингов пролив и при этом едва не погиб. Несколько раз ему приходилось прерывать путешествие. Один из вынужденных перерывов был связан с тем, что власти РФ долгое время отказывали ему в предоставлении визы после того как он прибыл через Берингов пролив с Аляски. Кроме того, он некоторое время провел в тюрьме в Панаме за въезд в страну без визы.

На своем пути он пересекал горные хребты, пустыни и джунгли, сталкивался с экстремальными холодами и опасными водными преградами. В частности, чтобы добраться из Казахстана в Азербайджан, ему пришлось провести десятки дней, преодолевая вплавь Каспийское море.

Из-за визовых и финансовых проблем, а также пандемии коронавируса его поход, изначально рассчитанный на 12 лет, растянулся на срок более чем вдвое дольше, отмечают информагентства. Башби неоднократно приходилось жить продолжительное время в Мексике или США, куда он добирался на самолетах, прежде чем он мог продолжить свое путешествие, но каждый раз он возобновлял его именно с того места, где оно было прервано.

В начале октября Башби за четыре дня переплыл пролив Ла-Манш от северного побережья Франции до Дувра. На заключительном этапе пути Башби направился в северную часть Халла, где его ждали мать Анджела, 36-летний сын Адам и 12-летняя внучка, которую он до этого дня никогда не видел.

В сентябре, находясь на севере Франции, Башби в интервью агентству AFP признался, что его пугает возвращение к нормальной жизни в Великобритании. Знаменитый немецкий кинорежиссер Вернер Херцог снимает полнометражный документальный фильм об этом путешествии под названием «Путь жизни» (Walk of Life). Он и его съемочная группа сопровождали Башби на последнем этапе его похода. Кроме того, последние 16 лет путешествие спонсировала одна из продюсерских компаний. (DW)