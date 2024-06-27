Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Беларусью.

Как передает #, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Стоимость линии обороны оценивается в 2,5 млрд евро.

«Создание системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью позволит решить острую и насущную необходимость защитить ЕС от военных и гибридных угроз… Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС для его политической и финансовой поддержки», — сказано в обращении.

В нем уточняется, что планирование и строительство должны осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями.

Программа «Восточный щит» будет реализована в Польше в 2024–2028 годах. На нее будет выделено 10 млрд злотых (2,5 млрд долларов). Она включает подготовку к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.