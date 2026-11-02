В посёлке Камышеваха Запорожской области в результате российских бомбовых ударов 2 ноября погибли не менее 24 человек, также много раненых. Об этом вечером в понедельник сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Также велико число раненых и пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Утром местные власти сообщали об ударе по Камышевахе, тогда сообщалось об одном погибшем. Как отметил вечером 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский, после первого удара последовал повторный, было сброшено ещё девять бомб. По словам Зеленского, удары были нанесены по зданию школы, где в укрытии находились люди, которым раздавали гуманитарную помощь.

«Россияне не могли не знать, что каждую неделю местные жители, остававшиеся в Камышевахе, получают гуманитарную помощь именно там», – написал Зеленский, отметив, что после гуманитарной операции в Алёшках можно было бы рассчитывать на шаги по приближению к миру, но Россия «даёт абсолютно противоположный сигнал».

Глава Запорожской областной администрации Михаил Семикин ранее подтвердил гибель 18 человек, отметив, что 27 человек считаются пропавшими без вести.

Российские военные сообщения об ударах и гибели большого числа мирных жителей пока не комментировали. Камышеваха расположена недалеко от линии фронта и нередко подвергается обстрелам. (svoboda.org)