Число пострадавших в результате ракетной атаки по Белгороду днём в субботу, 30 декабря, возросло до 24. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранения, по последним данным, получили 108 человек. Пострадали 37 многоквартирных домов, более 450 квартир, несколько частных домов и более 50 автомобилей.

По словам Гладкова 25 человек получили тяжёлые ранения. Их отправят в федеральные клиники.

Последствия обстрела ликвидировали две тысячи человек, включая волонтёров, пишет губернатор.

Ряд российских городов в знак солидарности с Белгородом отменили новогодние фейерверки.

Представитель генерального секретаря ООН на заседании Совбеза ООН, созванному по запросу Москвы, назвал неприемлемыми удары по гражданскому населению России и Украины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал страны Запада «соучастниками преступлений». Представители стран Запада на заседании отвергли обвинения со стороны России, отметив, что жертв в Белгороде не было бы, если бы Россия не начала агрессию против Украины.

По словам Небензи, чем больше угроз будет создаваться России, тем жёстче она на них будет реагировать.

Украинские военные обстрел официально не комментировали. Источник издания «Украинская правда» в спецслужбах утверждает, что ВСУ атаковали военные объекты, но из-за неумелых действий российской ПВО обломки ракет упали в центре города.

29 декабря Украина подверглась одному из самых мощных обстрелов за всё время войны. Его жертвами стали около 40 человек.

(svoboda.org)