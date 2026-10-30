На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен законопроект «О бесплатной юридической помощи».

Как сообщает #, законопроект состоит из 5 глав и 14 статей и определяет организационные, правовые и экономические основы оказания бесплатной юридической помощи лицам, имеющим право на её получение в Азербайджанской Республике, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также их законных интересов и обеспечения этих лиц качественной юридической помощью.

Первичная юридическая помощь представляет собой информирование о нормативных правовых актах Азербайджанской Республики, правах и обязанностях государственных органов (учреждений), муниципалитетов, физических и юридических лиц, порядке осуществления прав и способах их защиты во внесудебном и судебном порядке, оказание содействия в составлении заявлений, жалоб и других документов, а также иные формы помощи, не входящие в понятие профессиональной юридической помощи.

Действие настоящего Закона не распространяется на деятельность, связанную с защитой прав граждан в международных организациях, их представительствах, а также в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики.

Если законом не предусмотрено иное, бесплатная юридическая помощь будет оказываться за счёт средств, выделяемых Коллегии адвокатов из государственного бюджета на эти цели.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.