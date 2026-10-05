На состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству на обсуждение вынесен законопроект «О бесплатной юридической помощи».

Как сообщает #, законопроект состоит из 5 глав и 14 статей и определит организационные, правовые и экономические основы оказания бесплатной юридической помощи лицам, имеющим право на ее получение в Азербайджанской Республике, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также их законных интересов и обеспечения этих лиц качественной юридической помощью.