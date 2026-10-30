Определены кандидаты на должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

Как сообщает #, этот вопрос обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Отмечено, что президентом Ильхамом Алиевым выдвинуты кандидатуры Сабины Алиевой Яшар гызы, Джейхуна Гараджаева Ясинали оглу и Эльшаны Велиевой Рафиг гызы.

Отметим, что Сабина Алиева в настоящее время занимает должность Омбудсмена Азербайджана. Джейхун Гараджаев — судья Конституционного суда Азербайджана, доктор юридических наук. Эльшана Велиева — судья Верховного суда Азербайджана и член Комитета по отбору судей.