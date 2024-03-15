Число пострадавших в результате ракетного удара по Одессе возросло до 73, среди погибших есть полицейские.

Как передает # со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам Клименко, в настоящее время известно о 16 погибших, среди которых есть сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и 73 раненых. Он отметил, что повторный удар по городу был нанесен, когда к месту событий прибыли спасатели для оказания помощи пострадавшим.

«К сожалению, имеем потери и среди личного состава Национальной полиции. Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему», — добавил Клименко.