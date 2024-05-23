Российские войска в четверг днём нанесли очередной ракетный удар по Харькову. По предварительным данным, погибли четыре человека, местонахождение ещё двоих устанавливается. Более десяти пострадали. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации властей Украины, российские войска выпустили по Харькову и пригороду не менее 15 ракет из комплекса С-300. Под удар попала промышленная зона и объекты гражданской инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть подтвержденная информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из коммунальных предприятий, занимающихся жизнеобеспечением города. Ещё один удар пришёлся по частному предприятию. По предварительной информации, один человек погиб и шестеро ранены. На месте возник сильный пожар.

Кроме того, по его данным, российские военные ударили по поселку Золочев в Богодуховском районе Харьковской области, пострадали по меньшей мере два человека.

Харьковская область ежедневно подвергается ракетным обстрелам и авиаударам на фоне наступления российских войск на северо-востоке. 22 мая армия России нанесла авиаудар по Харькову, в результате которого пострадали 12 человек, пятерых из них — госпитализировали. Водителю попавшего под удар троллейбуса ампутировали обе ноги. (svoboda.org)