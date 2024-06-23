В аннексированном Севастополе, по разным данным, от 20 до 100 человек ранены и трое погибли в результате ракетного обстрела ВСУ, сообщает российская администрация. Большинство пострадавших, предположительно, посетители местных пляжей.

Изначально сообщалось, что украинская ракета была сбита 23 июня над городским пляжем и пострадавшие были ранены облоками. Теперь утверждается, что ракета несла на себе кассетную боеголовку и взорвалась над пляжем, отклонившись от курса в результате действий ПВО, а пострадавшие ранены суббоеприпасами. Независимых подтверждений этому нет.

Среди погибших — двухлетний ребёнок, сообщил российский глава города Михаил Развозжаев. По его словам — раненых около сотни. Российское министерство обороны сообщает о двадцати раненых.

Местные жители сообщают, что перед атакой не сработала система оповещения о воздушном ударе. (svoboda.org)