Расследовательская группа Conflict Intelligence Team подтвердила потерю российским Черноморским флотом малого ракетного корабля «Циклон». Он был потоплен в результате ракетного удара украинской армии по Севастополю в ночь на 19 мая. Флот получил его полгода назад.

После ракетного удара у причала в порту Севастополя затонул российский корабль. Исследователи получили фотографию из города, на которой видна торчащая из воды мачта. Сравнив её со справочными фотографиями, расследователи пришли к выводу, что она принадлежит «Циклону».

В материале CIT не сообщается, какие повреждения получил корабль и подлежит ли он восстановлению. 21 мая украинский проект «КиберБорошно» обнаружил на спутниковых снимках из порта спасательный катер проекта 23370, предназначенный для выполнения подводно-технических работ.

Российский флот о потере корабля не сообщал. Неизвестно, находились ли на борту члены экипажа и были ли среди них потери. (svoboda.org)