Подписанный 26 октября в Ватикане меморандум о взаимопонимании между Управлением мусульман Кавказа (УМК) и Святым Престолом интересен не столько самой церемонией, сколько форматом сотрудничества. По данным УМК, Святой Престол впервые заключил подобный меморандум непосредственно с религиозным центром, тогда как прежде аналогичные документы подписывались преимущественно с государственными структурами. Если соглашение действительно станет началом новой практики, возникает более важный вопрос: почему одним из партнеров Ватикана в таком формате стало именно Управление мусульман Кавказа?

Документ подписали председатель УМК шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и префект Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакад. Принципиальная деталь соглашения — создание Постоянного совместного комитета по диалогу. Именно она потенциально выводит отношения сторон за пределы привычной дипломатии конференций, совместных заявлений и символических встреч. Постоянный механизм предполагает регулярную повестку и, что еще важнее, возможность постепенно подключать к ней других участников.

Меморандум при этом не возник на пустом месте. Контакты УМК со Святым Престолом развиваются с 1990-х годов, а подготовка соглашения обсуждалась во время визита Кувакада в Азербайджан в июне 2026 года. Поэтому нынешний документ можно рассматривать как институционализацию отношений, формировавшихся на протяжении примерно трех десятилетий.

Но наиболее интересный аспект соглашения проявился уже во время встречи в Ватикане. Кувакад говорил о конфликтах на Ближнем Востоке и в Украине и о роли религиозных лидеров в содействии миру. Одновременно обсуждалась возможность привлечения через УМК представителей других влиятельных мусульманских религиозных центров к межрелигиозным инициативам Святого Престола. Если эта идея получит практическое продолжение, Управление мусульман Кавказа сможет выступать уже не только партнером Ватикана, но и одним из каналов его коммуникации с более широким исламским пространством.

Именно это позволяет иначе оценить значение соглашения для Азербайджана. На протяжении многих лет Баку продвигает международную повестку мультикультурализма и межрелигиозного взаимодействия, прежде всего демонстрируя собственную модель сосуществования различных конфессий. Теперь появляется возможность превратить накопленный опыт и сеть религиозных контактов из элемента международного имиджа в практический внешнеполитический ресурс.

Для этого существуют объективные предпосылки. Азербайджан включен одновременно в несколько политико-культурных пространств — кавказское, постсоветское, тюркское, исламское и европейское. Значение этого положения состоит не в расхожей формуле о стране «между Востоком и Западом», а в способности поддерживать рабочие отношения с центрами, принадлежащими к разным, иногда конкурирующим системам. Для посредника важен не только собственный политический вес, но и количество пространств, между которыми он способен сохранять устойчивые связи.

Свою специфику имеет и УМК. Исламский мир, в отличие от католического, не располагает единым институтом, сопоставимым со Святым Престолом. Он состоит из множества национальных, региональных и богословских центров, поэтому Ватикан объективно вынужден строить отношения с ним через сеть партнерств. В этом отношении для Святого Престола может представлять интерес структура, имеющая собственные связи в мусульманском мире и исторический опыт взаимодействия суннитских и шиитских общин. Это, разумеется, не делает УМК представителем исламского мира в целом, но повышает его потенциальную ценность как одного из коммуникационных узлов.

В результате вокруг меморандума формируются три уровня взаимодействия. Первый — традиционные отношения Азербайджана и Святого Престола. Второй — прямое сотрудничество УМК с ватиканской Дикастерией по межрелигиозному диалогу. Третий пока существует скорее как возможность: использование этого канала для контактов с другими мусульманскими институтами. Именно реализация третьего уровня способна превратить двустороннее соглашение в инструмент более широкой религиозной дипломатии.

Тем более что религиозный трек развивается параллельно с укреплением отношений Баку и Святого Престола на государственном уровне. Во время июньской встречи президента Ильхама Алиева с Кувакадом обсуждались положение католической общины, строительство второго католического храма в Азербайджане и дальнейшее развитие сотрудничества. Тогда же глава государства передал приглашение Папе Льву XIV посетить страну. Поэтому октябрьский меморандум правильнее рассматривать не как изолированное событие, а как часть более широкой системы отношений, в которой классическая дипломатия дополняется контактами религиозных институтов.

Есть у соглашения и более широкий идейный контекст. В УМК связывают его с принципами «Документа о человеческом братстве во имя мира во всем мире и совместной жизни», подписанного в Абу-Даби в 2019 году Папой Франциском и великим имамом Аль-Азхара Ахмадом ат-Тайебом. Тот документ сформулировал общую рамку христианско-мусульманского сотрудничества — неприятие экстремизма, защиту человеческого достоинства и ответственность религиозных лидеров за мир. Меморандум УМК и Святого Престола интересен прежде всего попыткой дополнить подобные принципы постоянным организационным механизмом.

Однако именно здесь проходит граница между потенциальным и реальным значением соглашения. Международный межрелигиозный диалог давно насыщен форумами, декларациями и меморандумами, практический эффект которых трудно измерить. Поэтому институциональная новизна документа сама по себе еще не означает политического результата. Подписание меморандума не превращает автоматически Баку в центр религиозной дипломатии, а УМК — в посредника между Ватиканом и мусульманским миром.

Тем более религиозная дипломатия не способна заменить политические переговоры в конфликтах, причины которых связаны с территориями, безопасностью, ресурсами или борьбой за власть. Ее функция иная: поддерживать каналы общения, снижать уровень конфронтации и создавать пространство доверия там, где официальной дипломатии зачастую не хватает общественной или моральной легитимности. В условиях растущей международной фрагментации ценность таких неформальных каналов может увеличиваться.

Именно поэтому реальное значение подписанного в Ватикане меморандума разумнее оценивать не по его заявленной уникальности, а по тому, что произойдет после церемонии. Через год или два результат можно будет измерить достаточно конкретно: начал ли регулярно работать Постоянный совместный комитет, появились ли совместные проекты и, главное, удалось ли привлечь к созданному механизму другие мусульманские религиозные центры.

Если этого не произойдет, меморандум останется важным, но преимущественно двусторонним эпизодом в истории отношений УМК и Святого Престола. Если произойдет, его значение окажется шире: возникнет дополнительный канал взаимодействия Ватикана с частью мусульманского мира, одним из узлов которого станет Баку.

Именно в этом заключается наиболее интересная перспектива для Азербайджана. Для государства сравнительно небольшого масштаба влияние определяется не только способностью концентрировать силу, но и умением создавать связи между более крупными центрами. Если новый механизм заработает, Баку сможет превратить то, что десятилетиями представлялось преимущественно как особенность внутренней модели — сосуществование конфессий и контакты с различными культурными пространствами, — в более осязаемый ресурс внешней политики. Не претендовать на роль центра мусульманского или христианского мира, а стать одним из мест, через которые этим мирам проще разговаривать друг с другом.

Заур Нурмамедов