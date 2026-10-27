Дональд Трамп неоднократно обвинял бывшего президента Джо Байдена в чем только можно – от войны в Украине до высоких цен в США. Но не прошло и двух лет со времени возвращения Трампа в Белый дом, как средние цены на автомобильное топливо при нем превысили ценовые показатели за все четыре года правления его предшественника.

За период с того момента, как Трамп вступил в должность, средняя розничная цена бензина составила $3,472 за галлон ($0,92 за литр), тогда как при Байдене – $3,471. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ассоциации ААА, которая ежедневно мониторит цены на 120 тысячах автозаправок по всей стране.

Текущие же цены на американских заправках сильно различаются. Для всей страны они составляют, по данным ААА, $4,266 за галлон; самый дорогой бензин – в Калифорнии, на западе США ($5,996), самый дешевый – на востоке, в Северной Каролине ($3,463).

Средние цены на дизель при Трампе превысили «байденовские» еще раньше и сейчас составляют $4,343 за галлон против $4,078 при прошлом президенте. Текущие же цены в полтора раза выше средних: месяц назад цена дизельного топлива на заправках в США достигала рекордных $6,523 за галлон.

Хотя в 2022 году из-за российского вторжения в Украину разразился энергетический кризис, цены на топливо при Байдене не вырастали так, как в нынешнем году. Хотя сырая нефть сильно подорожала, производству и поставкам бензина и дизеля ничто не мешало. Даже Евросоюз ввел эмбарго на импорт российского топлива только с февраля 2023 года.

В 2026 же году, наоборот, цены на сырую нефть выросли не так сильно, несмотря на войну США и Израиля против Ирана и перекрытие им Ормузского пролива. Однако прекращение экспорта нефтепродуктов из стран Ближнего Востока привело к взлету цен на них на мировом рынке.

Дороговизна топлива стала одной из главных тем в преддверие промежуточных выборов в Конгресс США. Трамп, не сумев с наскока победить Иран, теперь не знает, как закончить войну с ним, а для снижения цен договорился о закупках дизеля в России. Это решение противоречит закону об эмбарго на российские энергоресурсы, который Конгресс принял в 2022 году. Поэтому решение Трампа вызвало вал критики со стороны представителей обеих партий и экспертов – тем более что оно неспособно снизить цену дизеля на американском рынке.

Деятельность Трампа на посту президента, согласно опросу Reuters/Ipsos, сейчас одобряет лишь 31% американцев (минимум за два его срока), при этом его экономическая политика удовлетворяет всего 23% опрошенных.

Хотя номинально цены на бензин и дизель при Трампе превысили показатели в период президентства Байдена, они не учитывают инфляцию, обращают внимание аналитики. С поправкой на нее «американцы все еще не платят рекордную часть дохода на то, чтобы заполнить бензобак», говорит Патрик Де Хан, директор по анализу бензинового рынка GasBuddy. (themoscowtimes.com)