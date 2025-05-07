Конклав, который собрался в среду в Ватикане, не смог прийти к соглашению по кандидатуре нового Папы во время первого раунда голосования. Черный дым из дымохода Сикстинской капеллы означает, что голосование не дало результата. При избрании понтифика из трубы капеллы должны пустить белый дым.

В среду был предусмотрен только один раунд голосования, который длился в общей сложности почти четыре часа. За ним наблюдали десятки тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане.

Теперь конклав будет собираться и голосовать до четырех раз в день, пока не будет избран новый Папа Римский. Для этого его кандидатуру должны поддержать более двух третей из 133 кардиналов конклава.

Предыдущие Папы избирались в течение двух-трех дней, но в XIII веке конклав длился рекордные почти три года.

Явного фаворита пока нет, хотя итальянский кардинал Пьетро Паролин и филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле считаются лидерами. Среди других потенциальных кандидатов – Жан-Марк Авелин из Франции, Петер Эрдо из Венгрии, Роберт Превост из США и Пьербаттиста Пиццабалла из Италии. (европейская правда)