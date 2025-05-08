Конклав Католической церкви не смог избрать папу римского с третьей попытки. Об этом свидетельствует чёрный дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы утром 8 мая. В четверг может пройти до 4 раундов голосования.

Выборы 267-го папы начались в среду, для избрания кандидату нужно набрать 89 голосов кардиналов из 133, участвующих в голосовании. После каждого подсчёта голосов в камине Сикстинской капеллы зажигают дрова — краситель сделает дым белым, когда голосование завершится успехом, до этого дым чёрный.

Формально папой могут избрать любого неженатого католика, на практике с 1389 года во главу церкви ставится один из кардиналов. Имена кандидатов заранее не определены, хотя эксперты и букмекеры высказывают свои гипотезы. Результаты промежуточных голосований не раскрываются.

Самый длинный конклав в истории длился почти три года — с 1268 по 1271 год, тогда папой был избран Григорий X.