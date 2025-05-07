В Ватикане соберется конклав для избрания нового Папы Римского. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Выборы нового понтифика пройдут в Сикстинской капелле 7 мая во второй половине дня после утренней мессы в соборе Святого Петра. Участие в конклаве примут 133 кардинала. Заседание состоится в закрытом формате и в условиях строгой секретности. В материале отмечается, что кардиналы «будут в значительной степени изолированы от внешнего мира на протяжении всего конклава».

Когда 267-й Папа Римский будет выбран, из трубы Сикстинской капеллы поднимется белый дым — традиционный способ оповещения об избрании нового понтифика. Кроме того, об этом объявит кардинал-протодьякон с балкона собора Святого Петра.