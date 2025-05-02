Пожарные Ватикана 2 мая, за пять дней до конклава, установили на крыше Сикстинской капеллы XV века символическую узкую дымовую трубу, через которую по цвету дыма мир будет узнавать, избран ли новый лидер католической церкви.

Конклав 133 кардиналов начнется 7 мая. После каждого голосования бюллетени сжигают, добавляя в огонь специальные вещества для придания цвета. Черный дым будет означать, что решение не принято, а белый — что 267-й папа избран, сообщает dw.com.

Труба хорошо видна с площади Святого Петра, где, как ожидается, соберутся тысячи людей. Для избрания папы необходимо большинство в две трети голосов. Последние два конклава в 2005 и 2013 годах завершились к концу второго дня голосования.