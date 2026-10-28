Американская администрация выдала визу в США потерпевшему поражение на президентских выборах в Бразилии сенатору Флавиу Болсонару, который ранее бежал из страны. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя Госдепартамента США высокого ранга.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, «Болсонару и членам его семьи будут предоставлены визы и разрешен въезд в Соединенные Штаты».

Ранее телеканал CNN Brasil сообщил со ссылкой на источники, что Болсонару бежал из Бразилии, несмотря на запрет судебных властей на выезд. По информации телеканала, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару отправился в США вместе со своей семьей. Позже президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил, что осведомлен об отъезде Флавиу Болсонару из страны.