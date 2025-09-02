Процесс по делу бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступил в завершающую стадию.

Во вторник, 2 сентября, коллегия из пяти членов Верховного суда страны приступила к обсуждению приговора, который предполагается обнародовать не позднее 12 сентября.

70-летнего Болсонару обвиняют в заговоре с целью свержения его преемника на посту главы государства — Луиса Инасиу Лулы да Силвы — после поражения на выборах в 2022 году.

Экс-президенту грозит лишение свободы сроком до 40 лет, передает агентство epd.