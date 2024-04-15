Работы по восстановлению собора Парижской Богоматери вступили в финальную стадию после установки шпиля.

Как сообщает ТАСС, вокруг собора установлены стенды с фотографиями, рассказывающими о предыдущих этапах реставрации. На площадке работают краны, в настоящее время усилия сосредоточены на восстановлении кровли здания.

Несмотря на то, что Нотр-Дам все еще закрыт, люди приходят к нему, чтобы сделать фото и побывать на площади, где находится нулевой километр Франции, от которого отсчитываются все расстояния в республике.

В своем заявлении в пятую годовщину пожара мэр Парижа Анн Идальго пообещала, что собор откроется для посетителей точно в обещанный срок. Идальго вновь поблагодарила пожарных, «которые спасли Нотр-Дам».

Возгорание в Нотр-Даме произошло вечером 15 апреля 2019 года в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продолжался более 15 часов.