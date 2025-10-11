Письмо с предупреждением о теракте было обнаружено 10 октября в Нотр-Даме в Париже. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в столичной полиции.

Неизвестные призывали администрацию собора не открывать его в выходные 11 и 12 октября, поскольку внутри него якобы будет совершено нападение. По утверждениям авторов письма, «иностранные граждане в последние дни спрятали в соборе ножи и намерены устроить бойню».

Как сообщила газета, служба безопасности собора совместно с префектурой столичной полиции провела проверку и не обнаружила оружия в здании. Также в субботу на входе проводится досмотр посетителей храма.

Администрация одного из главных туристических объектов Парижа пока не решила, будет ли она подавать жалобу в связи с инцидентом.