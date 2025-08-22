В индийском городе Джамму полиция поймала голубя, к лапе которого была привязана записка с угрозой взорвать местный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным правоохранителей, птицу поймали еще 18 августа вечером в районе Катмария, расположенном у линии разграничения с Пакистаном. В записке на урду и английском содержались слова Kashmir Freedom и Time has come, а также предупреждение о планируемом подрыве вокзала с использованием взрывного устройства.

Источники отметили, что это первый зафиксированный случай, когда угроза была доставлена именно голубем. С пакистанской стороны уже запускали воздушные шары, флаги и птиц с различными посланиями.

Силовые структуры усилили меры безопасности: к охране вокзала и железнодорожных путей привлечены кинологи и саперы, полиция переведена в режим повышенной готовности. Специалисты проверяют, является ли это актом чьей-то шалости или частью продуманного заговора.

Эксперты считают, что голубь мог быть специально обучен для доставки подобных сообщений. Они подчеркивают, что к таким случаям власти вынуждены относиться максимально серьезно.