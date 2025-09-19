В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон вновь открыл для посещения две величественные средневековые башни собора Парижской Богоматери. Это один из последних этапов масштабной реконструкции собора после разрушительного пожара.

День был выбран неслучайно. Французские власти хотели, чтобы уже в эти выходные публика смогла снова подняться по 424 ступеням на смотровую площадку, с которой открываются завораживающие виды Парижа.

Пожар в апреле 2019 года серьезно повредил крышу собора и его готический шпиль. На восстановление было собрано почти 846 миллионов евро, около 2000 человек работали над ремонтом и реставрацией собора.

Восстановительные работы курировал лично Макрон, который в день пожара пообещал, что парижская святыня будет отстроена и вновь открыта для публики еще до окончания его президентского срока.

Собор был снова открыт 7 декабря 2024 года. На торжественную церемонию были приглашены многие звезды и известные политики, в том числе Дональд Трамп, принц Уильям и Владимир Зеленский.

Открытие отреставрированных башен знаменует собой еще одну веху в масштабном процессе реконструкции, которая продолжалась и после открытия собора.