Все кардиналы, которые имеют право принять участие в избрании следующего Папы Римского, приехали в Рим. Об этом сообщает Vatican News в понедельник, 5 мая.

«Все 133 кардинала, которые приехали из разных уголков мира, находятся в Риме», — говорится в сообщении.

В среду, 7 мая, кардиналы соберутся на конклав в Ватикане — в Сикстинской капелле. Мероприятие начнется в 16:30 по местному времени (18:30 по бакинскому времени).

Ожидается, что участники конклава будут голосовать по несколько раз в день до тех пор, пока кто-то из кандидатов не наберет две трети голосов плюс как минимум еще один голос.

Напомним, утром 21 апреля 88-летний Папа Римский Франциск умер в своем жилище в Ватикане. Причиной смерти понтифика стал инсульт.