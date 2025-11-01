Бывший глава Президентской Администрации Азербайджана и бывший президент НАН Рамиз Мехтиев не был первым политическим лицом Азербайджана ни в советское время, ни в годы независимости.

Но даже в былые советские времена он вовсе не оставался незаметным, как нам известно, еще тогда привлек к себе внимание первых лиц тогдашнего политического истеблишмента.

А в годы независимости за короткое время стал чуть не ли вторым лицом молодого постсоветского Азербайджана; сказывают, что после смерти президента Гейдара Алиева он фактически превратился в идеолога правящей партии.

Раньше, а сейчас особенно, о нем говорили довольно много негативного и почти все антидемократические инициативы связывали с его именем. Что касается его интеллектуальных качеств, административных способностей, чтобы не говорили теперь, он все же был довольно грамотным философом–пропагандистом советско- тоталитарного толка, как говорится, «сусловской закалки» (имеется ввиду главный идеолог СССР в брежневские времена Михаил Суслов) и довольно умелым чиновником – администратором, т.е. он никогда не был ни демократом, ни философом демократического мышления. Об этом знают почти все, в том числе, его некоторые бывшие партийные соратники…

Думается, что другими деталями его политической биографии теперь займутся более профессиональные люди, т.е. соответствующие органы – нам же остается ждать их решения.

Мы попытаемся только проанализировать некоторые детали т.н. «кремлевского письма» — «послания» бывшего главы Президентской Администрации страны.

Сразу заметим, что есть такая довольно известная поговорка, что все новое в принципе, есть хорошо забытое прошлое или старое.

Это приходится вновь и вновь отмечать по той простой причине, что в последнее время больше всего обсуждается один момент из известного письма бывшего главы Президентской Администрации Азербайджана Рамиза Мехтиева –да, речь идет о создании в Азербайджане такой структуры, как Государственный Совет.

Самым удивительным, даже подозрительным моментом тут является то, что, как отметили чуть выше, это «предложение» вовсе не является какой-то новой «инициативой».

Нет, вопрос обсуждался с самого начала, т.е. почти сразу после приобретения независимости Азербайджаном и продолжает, как призрак, преследовать эту молодую и многострадальную страну.

Не будем тут вдаваться подробнейшим образом в детали прошлого, но даже перед первыми президентскими выборами в нашей стране были такие «предложения», что вместо президентского института давайте, создадим некий Государственный Совет, чтобы именно эта структура хотя бы временно управляла страной.

И тогда были весьма интенсивные общественно-политические споры по этому поводу, но подавляющее большинство задавалось вопросом: «Почему Государственный Совет? Мы намерены создать функциональный государственный механизм или же какую – то игрушечную, аморфную структуру?».

К счастью, тогда эта «идея» не воплотилась в реальность, в стране учредился президентский институт, который функционирует по сей день.

Что касается того, что эта «идея» вновь предлагается в известном письме Рамиза Мехтиева, тут сразу возникает несколько вопросов.

Во-первых, допустим, что подобные политические «реформы» уж очень необходимы. Но все же, непонятно одно: почему мы должны согласовывать их с Москвой, т.е. с Кремлем?

Во-вторых, неужели Рамиз Мехтиев умнее самого Монтескье, который еще триста лет тому назад предложил «принцип разделения власти»? Кому нужно или выгодно создавать такую надгосударственную структуру, как Государственный Совет?

Якобы этот Государственный Совет сам должен быть избирательным органом. Прекрасно! Разве президентский институт, парламент не являются избирательными органами? Кому нужна такая «двухъярусная государственная структура»?

Может быть, это не совсем адекватный пример. Вспомните, соседний теократический Иран. Там самый высший государственный орган – президентский институт подчиняется духовным лидерам страны, т.е. над президентским институтом функционирует властный институт духовенства. К чему привело это? Разве из-за этого институт президентства не превратился фактически в неэффективный государственный орган? Неужели и в Азербайджане собирались таким образом парализовать высший исполнительный орган страны, свести на нет его функциональность? И это есть политическая «инновация» бывшего главы Президентской Администрации Мехтиева?

Из письма становится ясно, что якобы Государственный Совет будет обеспечивать переход в парламентскую республику. Опять же, очень хорошо! Но вновь возникает резонный вопрос: почему мы и это должны согласовывать с Москвой?

Соседние Грузия и Армения из президентской республики перешли в парламентскую. Разве они это согласовывали с Россией? Разве для этого они создали какой-то Государственный Совет?..

Ведь, чтобы создать даже переходное правительство вовсе не нужно создавать какой-то Государственный Совет! Самое главное, не нужно этот вопрос согласовывать с Москвой.

Модель парламентской республики с самого начала независимости бурно обсуждалась в нашем молодом Азербайджане. Некоторые предлагали сделать Азербайджан именно парламентской республикой. Некоторые даже мотивировали это тем, что наша Первая Азербайджанская Демократическая Республика была именно парламентской! Но опять же, подобные предложения не были приняты, выбор молодой страны остановился на модели именно президентской республики.

Конечно, в принципе, этот вопрос можно пересмотреть. Но для этого нет необходимости согласовывать его с Кремлем. Если это станет необходимо, его пересмотрит и скажет свое слово сам азербайджанский народ, как это было в Армении и Грузии.

Но и тут есть некоторые проблемы. Во-первых, как нам кажется, проблема не в том, какой институт правления установится в стране: президентский или парламентский?

Такое крупное и демократическое государство, как США являются президентской республикой. Братская Турция в настоящее время функционирует, как президентская республика. Даже в Армении иногда озвучиваются предложения о возращении страны в прежнюю модель правления, т.е. в президентскую республику. Не исключено, что во время предстоящих конституционных реформ будут рассмотрены и эти проблемы — конечно, это пока лишь политическая гипотеза, но довольно вероятная.

Плюс, в настоящее время наши политические партии не так уж сильны и развиты, чтобы поддержать парламентскую модель правления, у них нет необходимого потенциала для этого. Вместо этого давайте будем совершенствовать наши выборы: президентские и парламентские. Поверьте, это сразу позитивно скажется в работе правительства страны и не только!

В конце вкратце о том, как пророссийские политические векторы нашей страны в последнее время стали чуть ли не решающими.

Мы всего лишь простые политические аналитики и поэтому можем высказывать лишь собственные соображения по этому поводу.

Поэтому думается, что тут есть, и объективные, и субъективные моменты.

К сожалению, последние годы крен нашей политики заметно повернулся в сторону России. Сразу добавим, что это было необходимо для решения некоторых довольно важных и насущных проблем, особенно, карабахской проблемы. Согласитесь, если Кремль не проявил бы относительную нейтральность во время Второй Карабахской Войны, нам было бы очень трудно решить эту проблему и полностью освободить наши территории от армянских сепаратистов.

Пророссийские силы Азербайджана сделали из этого слишком далеко идущие «выводы». Но президент Азербайджана разочаровал не только их, даже некоторых кремлевских стратегов. Он взял курс постепенной интеграции с тюркскими государствами и об этом однозначно заявил на своей последней инаугурационной церемонии.

Мало того, и в таком вопросе, как Зангезурский коридор, ожидания Кремля тоже не оправдались: инициативу взяли США. Думается, что именно поэтому в отношениях Москвы и Баку наступило очередное похолодание. Но через некоторое время в Кремле кажется, поняли, что, как говорится, поезд ушел, придется смириться с некоторыми реалиями регионального геополитического театра.

Конечно, все это всего лишь соображения простого политического аналитика.

В любом случае, само время расставит все точки, в будущем всем нам будут известны более точные детали.

Что же касается самых простых аспектов процесса, его будут исследовать и завершат более профессиональные люди. А нам приходится отметить, что подобные процессы происходят не впервые: глядишь, какой-то довольно крупный чиновник, используя свои полномочия, особенно, оказанное ему доверие, мягко говоря, начинает выходить за пределы дозволенных конституционных ограничений.

Думается, что мы должны сделать из этого соответствующие выводы. Надо усилить социально-политический «иммунитет» страны: а это в первую очередь, свободные суды, свободные медиа, парламентский контроль за работой правительства, прозрачность во всех сферах, более демократические и свободные выборы на всех уровнях. И не нужны какие-то «государственные советы». Как говорится, в одном очень известном американском фильме: если другие могли, значит, можем и мы!..