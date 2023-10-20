Третья попытка Палаты представителей Конгресса США избрать своего нового спикера завершилась безрезультатно.

Как сообщает #, об этом сообщает телеканал CNN.

Баллотирующемуся на этот пост кандидату от республиканского большинства в нижней палате Конгресса Джиму Джордану вновь не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег.

Таким образом, у Джордана (от штата Огайо) по-прежнему не получается преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей. Как свидетельствуют результаты третьего раунда голосования, в стане оппозиции все еще отсутствует консенсус, позволяющий Джордану добиться избрания спикером.

В настоящее время Джордан является главой юридического комитета нижней палаты Конгресса США.