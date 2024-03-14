Конгресс США предпринимает шаги в отношении социальной сети TikTok. Палата представителей большинством голосов, при поддержке и демократов, и республиканцев в среду, 13 марта, одобрила законопроект, согласно которому китайский концерн ByteDance в течение шести месяцев должен продать американскую часть соцсети. В противном случае она будет запрещена в США. Депутат-республиканец Стивен Скализ назвал решение по TikTok «важнейшим вопросом национальной безопасности».

При этом пока неясно, поддержит ли это законопроект Сенат США. В руководстве социальной сети назвали документ «равносильным запрету» и призвали сенаторов «прислушаться к мнению избирателей». В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что готов подписать этот закон.

Критики в США обвиняют соцсеть в близости к правительству Китая и незаконном использовании личных данных пользователей. Менеджмент TikTok отвергает все обвинения. Соцсетью в США пользуется 170 миллионов человек, что составляет примерно половину населения страны. Спор вокруг платформы стал одной из важных тем предвыборной борьбы в ходе нынешней президентской гонки в США. Депутаты от обеих партий сообщают о большом числе звонков возмущенных молодых пользователей TikTok, выступающих против законопроекта. (DW)