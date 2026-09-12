Палата представителей США на следующей неделе проголосует за законопроект об «адских» санкциях против России, который ранее подавляющим большинством голосов одобрил Сенат, сообщил Bloomberg источник, знакомый с планами. Документ предусматривает возможность введения президентом США Дональдом Трампом 100-процентных пошлин против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также стран, помогающих России обходить энергетические санкции. Законопроект, по данным агентства, планируется вынести на голосование по процедуре, для которой достаточно простого большинства. К крупнейшим покупателям российской нефти относятся Китай, Индия и Турция.

В Палате представителей законопроект ранее столкнулся с растущим сопротивлением. Конгрессмены опасались, что расширение тарифных полномочий Трампа может привести к росту цен на нефть. Несмотря на это, руководство палаты решило продвинуть документ, пользующийся двухпартийной поддержкой и поддержкой Белого дома. Автором законопроекта является покойный сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, один из наиболее последовательных сторонников Украины.

Против инициативы выступают представители розничной торговли и Торговая палата США. Они опасаются, что закон даст администрации Трампа новое юридическое основание для широкого применения тарифов.

«Мы призываем Конгресс исключить из законопроекта полномочия по введению тарифов и вместо этого сосредоточиться на целевых санкциях, более жёстком пресечении обхода санкций и скоординированной дипломатии со странами, покупающими российские энергоносители», — говорится в проекте письма лидерам Палаты представителей, подготовленном Торговой палатой США и другими бизнес-группами (Bloomberg ознакомился с содержанием письма).

Законопроект ранее быстро прошёл Сенат, однако в Палате представителей его рассмотрение затормозилось из-за споров вокруг тарифных полномочий Трампа. В начале сентября спикер палаты Майк Джонсон говорил, что документ вызывает вопросы у части республиканцев, хотя обе партии в целом поддерживают усиление санкций против России. Тогда же председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст заявлял, что конгрессмены оценивают возможные последствия инициативы для топливного рынка. (themoscowtimes.com)