Президент Дональд Трамп задумал изменить законопроект об «адских санкциях» против России, потребовав включить в него пошлины против покупателей иранской нефти по аналогии с положением, которое прописано в отношении российского сырья. Об этом пишет Politico, отмечая, что эта инициатива «может сорвать» принятие документа, компромиссная редакция которого на днях была согласована в Сенате США. Ранее по просьбе главы Белого дома в законопроект, инициированный недавно скончавшимся сенатором Линдси Грэмом, уже добавили продление на пять лет определенных ограничений против Тегерана, в том числе вторичные санкции против иностранных компаний, которые ведут бизнес с Исламской республикой.

Теперь Трамп выдвинул идею о том, что республиканцам следует добавить в закон формулировку по Ирану, аналогичную положению о введении пошлин против пяти крупнейших покупателей российской нефти, подчеркнув, что «это то, чего хотел Линдси». Предложение «вызвало тревогу у демократов», поскольку это может привести к замедлению или срыву принятия законопроекта из-за разногласий в Конгрессе, отмечает Politico. В Демократической партии считают, что в случае принятия этих инициатив президент получит дополнительные инструменты для введения тарифов и санкций против любых стран, что может отрицательно сказаться на экономике США.

Ранее член Палаты представителей от Демпартии Ричард Нил и сенатор Рон Уайден опубликовали заявление, где говорилось о «крайней опасности» предоставления Трампу «огромных новых полномочий по введению тарифов». Утверждалось, что предыдущие действия администрации, связанные с введением пошлин против других стран, были «коррумпированными, хаотичными и разгоняющими инфляцию». Другой демократ Грегори Микс сравнил новые полномочия Трампа, если проект будет одобрен, с «троянским конем для введения тарифных полномочий, которыми он неоднократно злоупотреблял».

Палата представителей вернется с каникул лишь в сентябре. По словам источника Politico, знакомого с усилиями демократов по продвижению законопроекта, в партии надеются, что документ будет принят в обеих палатах и ​​подписан до конца года.

Закон об «адских санкциях» дает Трампу право вводить 500%-ную пошлину на импорт российских товаров. Также документ предусматривает возможность введения тарифов до 100% против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также стран, которые помогают России обходить санкции. Предусмотрено введение ограничений в отношении президента Владимира Путина, чиновников, военного командования, бизнесменов РФ. (themoscowtimes.com)