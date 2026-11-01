Федеральное бюро расследований США заявило, что КНДР несет ответственность за хакерскую атаку на криптовалютную биржу Binance, в результате которой было похищено более 6 млрд долларов.
«[…] За кражу виртуальных активов на сумму более 6 млрд долларов США с криптовалютной биржи Binance, произошедшую примерно 29 октября 2026 года, несет ответственность Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея). ФБР классифицирует эту вредоносную кибердеятельность северокорейской стороны как TraderTraitor», — говорится в сообщении.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, обещала полностью компенсировать убытки, возникшие в результате атаки. В субботу она заявила, что уже покрыла 90% от похищенной суммы.
«Binance возьмет на себя все финансовые последствия, связанные с похищенными средствами; наши пользователи не пострадают», — говорилось в заявлении компании, опубликованном в субботу.
В ФБР заявили, что совместно с Секретной службой и Налоговым управлением США установили, что хакеры конвертируют похищенные активы преимущественно в криптовалюту Ethereum.
«Ожидается, что в дальнейшем эти средства будут подвергнуты процедурам отмывания», — пишет ФБР на своем сайте. Там содержится призыв блокировать транзакции, а также список адресов, которые используют хакеры.
Как напоминает корреспондент Би-би-си по вопросам технологий Лили Джамали, в прошлом году ФБР заявило, что Северная Корея несет ответственность за хищение 1,5 млрд долларов с криптобиржи Bybit.
Эту атаку также связывали с группировкой TraderTraitor.
По данным ведомства, после этого инцидента TraderTraitor приступила к «отмывке» и распределению похищенных средств, конвертируя их в биткоины и другие цифровые активы.
Согласно имеющимся сведениям, Пхеньян планомерно развивает свои операции в киберпространстве: наиболее перспективных студентов северокорейских университетов вербуют и направляют в хакерские группировки, курируемые спецслужбами.
Как отмечают эксперты технологических компаний, часть этих киберопераций проводится с территории Китая, пишет наш корреспондент.
Одной из самых громких кибератак, в причастности к которой подозревают КНДР — хотя она и не была направлена непосредственно на финансовую сферу, — стал взлом компании Sony Pictures в 2014 году. Целью стала киностудия, выпустившая сатирический фильм «Интервью», сюжет которого повествует о заговоре против северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В результате взлома в открытом доступе оказались тысячи электронных писем, которыми обменивались руководители студии; их содержание поставило участников переписки в крайне неловкое положение.
Компании Sony Pictures тогда пришлось отозвать фильм из-за угроз со стороны хакеров. Картина впоследствии вышла в ограниченный прокат.
Северокорейские власти последовательно отрицают свою причастность к хакерским атакам.
О том, что за хакерской атакой на Binance могут стоять связанные с государством хакеры из КНДР, ранее сообщали две крупные компании, занимающиеся аналитикой блокчейна — TRM Labs и Chainalysis. (bbc.com)