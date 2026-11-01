«Ожидается, что в дальнейшем эти средства будут подвергнуты процедурам отмывания», — пишет ФБР на своем сайте. Там содержится призыв блокировать транзакции, а также список адресов, которые используют хакеры.

Как напоминает корреспондент Би-би-си по вопросам технологий Лили Джамали, в прошлом году ФБР заявило, что Северная Корея несет ответственность за хищение 1,5 млрд долларов с криптобиржи Bybit.

Эту атаку также связывали с группировкой TraderTraitor.

По данным ведомства, после этого инцидента TraderTraitor приступила к «отмывке» и распределению похищенных средств, конвертируя их в биткоины и другие цифровые активы.

Согласно имеющимся сведениям, Пхеньян планомерно развивает свои операции в киберпространстве: наиболее перспективных студентов северокорейских университетов вербуют и направляют в хакерские группировки, курируемые спецслужбами.

Как отмечают эксперты технологических компаний, часть этих киберопераций проводится с территории Китая, пишет наш корреспондент.

Одной из самых громких кибератак, в причастности к которой подозревают КНДР — хотя она и не была направлена непосредственно на финансовую сферу, — стал взлом компании Sony Pictures в 2014 году. Целью стала киностудия, выпустившая сатирический фильм «Интервью», сюжет которого повествует о заговоре против северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В результате взлома в открытом доступе оказались тысячи электронных писем, которыми обменивались руководители студии; их содержание поставило участников переписки в крайне неловкое положение.

Компании Sony Pictures тогда пришлось отозвать фильм из-за угроз со стороны хакеров. Картина впоследствии вышла в ограниченный прокат.

Северокорейские власти последовательно отрицают свою причастность к хакерским атакам.