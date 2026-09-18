Министерство обороны США (Пентагон) обнародовало шестую партию документов, содержащих новые видеозаписи и снимки, связанные с «неидентифицированными летающими объектами (НЛО)» и «неидентифицированными воздушными явлениями (UAP)».

В соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа Пентагон опубликовал новые документы в рамках процесса снятия грифов секретности с государственных досье, касающихся UAP и НЛО, и их обнародования.

В материалы, опубликованные в рамках «шестой партии», вошли документы, видеозаписи и фотографии.

Среди материалов оказались видеозаписи, сделанные в 1952 году над штатом Юта, на которых запечатлены «объекты, казавшиеся движущимися стаей», а также отчет о расходах за 2008 год, подтверждающий проведение правительственного исследования стоимостью около 22 миллионов долларов, посвященного «некоторым необъяснимым воздушным явлениям».

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что в настоящее время ведется активная работа над следующей частью документов и что в ближайшем будущем министерство будет постепенно публиковать новые документы.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что даст указание соответствующим министерствам и ведомствам выявить документы, касающиеся инопланетян и НЛО, и начать процесс их публикации.

Пентагон обнародовал первую серию документов об НЛО и неопознанных воздушных явлениях (UAP) 8 мая, а пятую серию — 7 августа.

В документах, доступных на сайте «war.gov/UFO/», помимо десятков видеозаписей и фотографий, содержатся показания гражданских лиц и военнослужащих из первых рук, протоколы расследований и официальные отчеты. (Агентство Анадолу)