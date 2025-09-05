В пятницу, 5 сентября, Дональд Трамп подпишет свой 200-й президентский указ. Этим указом он переименует Министерство обороны в Министерство войны. Так оборонное ведомство называлось до окончания Второй мировой войны.

Для формального изменения названия, как и для создания нового департамента, необходимо одобрение Конгресса, так что переименование не будет официальным. Как следует из текста документа, с которым ознакомилась Би-би-си, указ разрешил министру обороны, его ведомству и подчиненным использовать новое название в качестве дополнительного.

«Название «министерство войны» посылает более сильный сигнал готовности и решительности по сравнению с „министерством обороны“, которое фокусируется только на способности обороняться», — говорится в указе.

Переименование, согласно документу, «сосредоточит внимание ведомства на наших национальных интересах и даст сигнал противникам, что Америка готова вести войну, чтобы обеспечить свои интересы».